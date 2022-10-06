سبب عدم استكمال عصام الشوالي للتعليق على مباراة تشيلسي وميلان

أثار توقف المعلق التونسي عصام الشوالي عن التعليق على مباراة تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الكثير من الجدل عن سبب حدوث ذلك.

وتكاثرت الأقوال بشأن السبب الحقيقي لذلك، لكن خلال المباراة كان صوت الشوالي متقطعًا بالفعل، ويبدو أن شبكة "beIN SPORTS" الناقلة الحصرية للمباراة، ولدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، قررت استبدال المعلق الشهير.

وظهر صوت المعلق أحمد البلوشي على المباراة التي حسمها النادي اللندني لصالحه بدلًا من الشوالي الذي غاب تمامًا عن المباراة.

وعلم "إرم نيوز" أن عدم استكمال الشوالي للمباراة النهائية يعود لأسباب تقنية لذلك قررت الشبكة استكمال المباراة بالبلوشي الذي يبدو أنه كان في الاستديوهات بالدوحة وليس في الملعب.

ومنحت أهداف ويسلي فوفانا، وبيير إيمريك أوباميانغ، وريس جيمس تشيلسي، فوزًا كبيرًا 3-صفر على ضيفه ميلان، اليوم الأربعاء، مما عزز فرصه في التأهل من المجموعة الخامسة بعد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان حدث مشابه قد وقع، يوم السبت الماضي، عندما كشفت قنوات "بي إن سبورتس" عن السبب الرئيس وراء تغيير المعلق الجزائري حفيظ دراجي وتغييره من إكمال التعليق على الشوط الثاني لمباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، التي جمعت الفريقين، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت الشبكة، أن دراجي، أصيب بوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تغييره سريعًا من التعليق على الشوط الثاني للمباراة.

وفوجئ المشاهدون خلال مشاهدتهم مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية بعدم إكمال المعلق الجزائري التعليق على اللقاء خلال الشوط الثاني.

وبدأت المباراة بين الفريقين وكان يعلق عليها حفيظ دراجي، ولكن فوجئ المشاهدون مع انطلاق الشوط الثاني بأنه لم يظهر صوت المعلق حتى الدقيقة 50، ثم بدأ فيها فجأة -ودون سابق إنذار أو تنويه- انتقال التعليق إلى المعلق الرياضي عامر الخوذري بدلًا من دراجي.