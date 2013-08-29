"بريتش جاز" تتوسع في استكشاف الغاز بمصر

القاهرة - (خاص) من محمد عز الدين

أعلن المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن شركة "بريتش جاز" الإنجليزية الشريك الأجنبي في " شركة البرلس للغاز" في منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، أرسلت خطابين لشركة البرلس تطالبها بطرح مناقصة لاستئجار حفار جديد للإسراع في اتمام تنفيذ مشروع تنمية آبار المرحلة التاسعة (أ) لإنتاج حوالي 450 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال الصيف القادم ، بالإضافة إلى مطالبتها بطرح مناقصة لشراء معدات طويلة الأجل للمرحلة التاسعة (ب) بقيمة حوالى 300 مليون دولار للإنتهاء من المشروع المقرر بدء الإنتاج منه بحلول عام 2015 لإنتاج 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

وأوضح رئيس الشركة القابضة للغازات أن مطالبة شركة بريتش جاز بالإسراع فى تنفيذ مشروعي المرحلتين التاسعة (أ) و (ب) يؤكد عدم صحة ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية عن قيام شركة بريتش جاز بإرسال خطاب لشركة البرلس تطالبها بدفع المستحقات المالية أولاً قبل البدء فى عمليات التنمية.

وأشار إلى أنه تلقى تأكيداً من أرشد صوفي، رئيس شركة "بريتش جاز" في مصر، يفيد بعدم إرسال الخطاب المزمع الإشارة إليه ، وأن الشركة الانجليزية مستمرة في ضخ الاستثمارات ، وتنفيذ مشروعات تنمية الآبار في المنطقة وأن إنتاج الشركة من الغاز عند أعلى مستوياته حيث يبلغ حوالى 5ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً ويمثل نسبة 30٪ من إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.