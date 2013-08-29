الخليج الإماراتية: أمة في العراء

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الصحيفة تقول أن الأمة العربية باتت في العراء بلا سقف ولا جدران، والنظام العربي صار مهترئاً صدئاً ضربته الشيخوخة، والأمن القومي صار في خبر كان وتحول إلى مجرد شعار بلا هوية أو عنوان.