أرباح النفط تتقلص بفعل الصراع السوري

نيويورك- قلصت أسعار النفط مكاسبها الأربعاء مع جني المتعاملين للأرباح بعدما سجل الخام ارتفاعا كبيرا خلال يومين قفزت خلالهما عقود برنت ستة 6% والخام الأمريكي 7%.

وأثار تهديد دول غربية بهجوم محتمل على سوريا مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط الذي يضخ ثلث إنتاج العالم.

وتعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لضربات جوية ضد قوات الرئيس بشار الأسد التي يلقى باللائمة عليها في هجمات بالغاز السام الأسبوع الماضي، ولم يتضح بعد موعد اتخاذ أي إجراء.

وساهم توقف الانتاج في عدد من حقول النفط الليبية في رفع الأسعار.

وبعد نوبة جني للأرباح ارتفع السعر مجددا في تعاملات نيويورك بعدما أظهرت بيانات حكومية انخفاضا آخر في المخزونات في موقع تخزين رئيسي بالولايات المتحدة وأن مخزونات الخام أقل من مستواها قبل عام.

وارتفعت عقود برنت تسليم اكتوبر تشرين الأول 1.15 دولار إلى 115.51 دولار للبرميل بعدما قفزت في وقت سابق لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 117.34 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق 1.04 دولار إلى 110.05 دولار للبرميل بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 112.24 دولار وهو الأعلى منذ أيار /مايو 2011.