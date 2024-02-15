مقتل البلوغر العراقي "سمسم" على يد مجهولين (صور)
قُتل البلوغر العراقي، المعروف باسم "سمسم"، على يد مجهولين بعدة طعنات بالسكين، اليوم الخميس، وسط مدينة الديوانية جنوب العراق.
ووفق وسائل إعلام محلية، تلقى البلوغر "سمسم" أكثر من طعنة بالسكين من قبل مجهولين بالقرب من الفلكة الجدارية.
وأكدت الجهات الأمنية فتحها تحقيقا في الحادثة، لافتة إلى أنها تواصل البحث عن مرتكبي الجريمة.
ومقتل "سمسم"، ليست الحادثة الأولى في العراق التي تتعلق بجرائم قتل مشاهير، فسبق أن قتلت البلوغر "طيبة العلي" في الديوانية كذلك، العام الماضي، بعد أن أنهى والدها حياتها خنقا. كما تمت تصفية البلوغر، المعروف بـ"نور بي إم" في بغداد، إضافة إلى غيرهم من المشاهير.
وأثار خبر مقتل البلوغر "سمسم" جدلا واسعا بين مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.