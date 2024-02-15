مقتل البلوغر العراقي "سمسم" على يد مجهولين (صور)

قُتل البلوغر العراقي، المعروف باسم "سمسم"، على يد مجهولين بعدة طعنات بالسكين، اليوم الخميس، وسط مدينة الديوانية جنوب العراق.

ووفق وسائل إعلام محلية، تلقى البلوغر "سمسم" أكثر من طعنة بالسكين من قبل مجهولين بالقرب من الفلكة الجدارية.