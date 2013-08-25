الأسهم الصغيرة تدعم ارتفاع سوق دبي

دبي- ارتفعت الأسهم الصغيرة في سوق دبي المالي مع استمرار سيطرة المتعاملين الأفراد على السوق.

وقفز سهم الاتحاد العقارية سبعة بالمئة متجها للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي. كما ارتفع سهم ديار للتطوير اثنين بالمئة وتصدر السهمان الأسهم المرتفعة من حيث قيم التداول كما كان الحال في الجلسات المنصرمة.

وقال هشام خيري مدير التداول بقسم مبيعات الأسهم الخاصة بالمؤسسات لدى مينا كورب في مذكرة "المتعاملون الأفراد هم القوة الأساسية الدافعة للسوق ويعززون قيم التداول كل يوم."

وأضاف "نشط سهما الاتحاد العقارية وديار بصورة كبيرة الأسبوع الماضي ولم يشهدا بعد حركة تصحيح. وفي ظل ارتفاع قيم التداول أتوقع استمرار ارتقاع السهمين وربما يشهدا حركة تصحيح طفيفة خلال مسارهما الصاعد."

وسجل سهم شركة الاسمنت الوطنية أقصى حد مسموح به للارتفاع وقفز 14.8 بالمئة كما قفز سهم بنك المشرق 10.5 بالمئة وسط تداولات كبيرة.

وارتفع مؤشر دبي 0.8 بالمئة إلى 2722 نقطة مسجلا أعلى مستوى في 57 شهرا. وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 3970 نقطة مسجلا أعلى مستوى خلال الجلسة منذ سبتمبر ايلول 2008.

وفي قطر تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 بالمئة إلى 10093 نقطة بعدما اقترب الخميس من أعلى مستوياته في خمس سنوات.