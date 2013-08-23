غيغز يدعو لمواجهة خطر مورينيو

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

أوضح ريان غيغز رغبته في أن يتصدر نادي مانشستر يونايتد ترتيب الدوري الانكليزي سريعاً، في تعليقه على اللقاء المرتقب مع تشيلسي الاثنين المقبل على استاد "أولد ترافورد".

وحقق جوزيه مورينيو خلال فترة قيادته الأولى لتشيلسي في ستامفورد بريدج، بداية رائعة في موسمين متتاليين تمكن خلالهما من حصد لقب الدوري. وكان السبب الرئيسي في تحقيق كلتا البطولتين هو فارق النقاط الذي تميز به تشيلسي عن يونايتد والذي تحقق خلال بدايات الموسم.

فخلال موسم 2004/05، تفوق تشيلسي على يونايتد في الصدارة بفارق ست نقاط بعد مرور 10 مباريات فقط من الموسم، وفي الموسم التالي، 05/06، اتسع هذا الفارق في النقاط ليصبح عشر نقاط.

لكن غيغز ورفاقه قد تعلموا الدرس جيدًا في الحال وفازوا بالألقاب الواحد تلو الآخر حيث فازوا بثلاثة ألقاب في الفترة من 2007 إلى 2009.

وقال النجم المخضرم الذي يعمل حاليا كلاعب ومدرب مع ديفيد مويس "خلال الفترة الأولى التي كان يقود فيها مورينيو تشيلسي، تمكنوا من التقدم علينا في فارق النقاط وفشلنا في اللحاق بهم بعد ذلك".

وأضاف للموقع الرسمي للنادي "ترغب دائمًا في أن تبدأ متفوقًا على الآخرين. ولقد ثبت بالدليل القاطع أننا واجهنا منافسة قوية في أول مباراة لنا، إلا أننا نجحنا في الفوز على سوانسي سيتي الأسبوع الماضي ونتمنى أن نستمر على هذا النحو دائمًا".

وبعد أسبوع واحد فقط من انطلاق فعاليات الموسم الحالي ، تشهد المسابقة مواجهة من العيار الثقيل يوم الاثنين المقبل عندما يلتقي مانشستر يونايتد حامل اللقب فريق تشيلسي في ختام مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.

ويتصدر تشيلسي جدول المسابقة حاليا برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين حيث خاض مباراة مقدمة أمام أستون فيلا من المرحلة الثالثة ، كما استهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير 4/1 على مضيفه سوانسي سيتي مطلع هذا الأسبوع.

وجاءت عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى منصب المدير الفني لتشيلسي لتضاعف من طموحات جماهير الفريق وقدرته على المنافسة بقوة لاستعادة لقب البطولة.