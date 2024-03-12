ابتهالات النقشبندي.. طقس مصري يجمع بين العذوبة والشجن في رمضان

تعد ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي أحد الملامح المصرية شديدة الخصوصية التي تُكسب شهر رمضان حضورا حميما في الشارع المصري، نظرا لما يتميز به صوته العذب من شجن وحلاوة يشعر بها المستمع وكأنها تتخلل روحه وتنفذ إلى مسام القلب.

وتتوزع الابتهالات ما بين الإذاعة والقنوات الفضائية بشكل مكثف على مدار الشهر الفضيل حتى باتت سمة أصيلة من السمات الرمضانية التي تربت عليها أجيال متعاقبة منذ رحيل الشيخ عن عالمنا في 1976 عن عمر ناهز 56 عاما بسبب نوبة قلبية.

ومن الابتهالات الشهيرة للنقشبندي "أغيب"،" يارب إن عظمت ذنوبي"، "النفس تشكو"، "ربّ هب لي هدى"، "أيها الساهر"، "سبحانك يا رب"، "رسولك المختار".

لكن يظل ابتهال "مولاي" هو درة التاج في تراث الشيخ وأجمل ما أبدعته القريحة والوجدان في هذا الفن على الإطلاق، حيث تفنن الشاعر عبد الفتاح مصطفى في نحت كلمات الابتهال ليأتي معطرا بالأشواق الإيمانية، فيما تجلت عبقرية بليغ حمدي ليضع لحنا يسبر أغوار الروح. ويكتمل الثالوث بصوت المبتهل لينشد من منطقة أجمع الكل أنها من فرط حلاوتها تكاد لا تنتمي للأرض.

تقول كلمات الابتهال الأشهر: مَوّلاى إنّي ببابك قَد بَسطتُ يَدي / مَن لي ألوذ به إلاك يا سَندي؟ / أقوم بالليل و الأسّحار سَاجيةٌ / أدعو وهمسُ دعائي بالدموع ندىّ / بنُور وجهك إني عائذ وجل / ومن يعذ بك لَن يَشّقى إلى الأبدِ".