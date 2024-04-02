مصر.. مغني المهرجانات مسلم يكشف سبب طلاقه من البلوغر ميكا البغدادي

كشف المطرب مسلم نجم أغاني المهرجانات كواليس طلاقه من البلوغر مي هشام الشهيرة بـ"ميكا البغدادي"، موضحًا أنّ الزواج لم يكن عن قصة حب وغاب عنه التفاهم فتم الانفصال بعد عام ونصف العام، لافتا إلى أنّهما أنجبا خلال هذا الزواج ابنا وحيدا.

وأضاف خلال برنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة "النهار" أنّ طليقته التي وصفها بـ"المحترمة" كانت المصورة الخاصة به وجمعت بينهما الصداقة وتم الانفصال بكل احترام، مبينًا أنه يواظب على زيارة ابنه بشكل عادي وبتفاهم بينهما.

ونفى مسلم أن تكون الشهرة التي حققتها ميكا البغدادي قد أثرت سلبًا على علاقتهما، مؤكدًا أنه يحب الخير للجميع وفرح لنجاحها وشهرتها.

وكان مسلم أعلن خبر طلاقه من البلوغر مي عبر صفحته على "إنستغرام"، قائلًا: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق الرسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".