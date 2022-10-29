طارق صبري وشيري عادل يدخلان "قفص الزوجية"
أعلن كل من الفنانين المصريين طارق صبري، وشيري عادل، عن عقد قرانهما، وذلك من خلال صور نشرها كلاهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل.
وكان طارق صبري، وشيري عادل، قد وثَّقا، قبل عدة ساعات، صورًا لهما تكشف عن قيامهما بالتوقيع على عقد القران.
وأظهرت الصور التي نشرها الطرفان أن عقد القران تم في أجواء بسيطة على طاولة حضرها مقربون، كما يبدو.
ويأتي عقد قران طارق صبري، وشيري عادل، بعد عامين على انفصالها عن الداعية معز مسعود، بعد زواج لم يدم طويلًا.
وتلقَّى كلا الفنانين المئات من التهاني والتبريكات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الفنانة شيري عادل من مواليد، العام 1988، بينما الفنان طارق صبري من مواليد 1979.