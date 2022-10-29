طارق صبري وشيري عادل يدخلان "قفص الزوجية"

طارق صبري وشيري عادل يدخلان "قفص الزوجية"

سماح رياض

أعلن كل من الفنانين المصريين طارق صبري، وشيري عادل، عن عقد قرانهما، وذلك من خلال صور نشرها كلاهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل.

وكان طارق صبري، وشيري عادل، قد وثَّقا، قبل عدة ساعات، صورًا لهما تكشف عن قيامهما بالتوقيع على عقد القران.

وأظهرت الصور التي نشرها الطرفان أن عقد القران تم في أجواء بسيطة على طاولة حضرها مقربون، كما يبدو.

ويأتي عقد قران طارق صبري، وشيري عادل، بعد عامين على انفصالها عن الداعية معز مسعود، بعد زواج لم يدم طويلًا.

Samah Mghawich

وتلقَّى كلا الفنانين المئات من التهاني والتبريكات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

Samah Mghawich

يذكر أن الفنانة شيري عادل من مواليد، العام 1988، بينما الفنان طارق صبري من مواليد 1979.

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