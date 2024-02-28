"مايكرولينو لايت".. سيارة لمحبّي "السكوتر" الكهربائي

ويتميّز الطراز "لايت" بهيكل فولاذي، ويبلغ طوله 2.5 متر، وعرضه 1.47 متر، وارتفاعه 1.5 متر، مع حافّة ووزن أقل من 600 كجم.

وتأتي البطارية الأساسية 5.5 كيلو واط في الساعة، لتقدّم 6 "كيلو واط" من الطاقة (9 كيلو واط الذروة) لتجعلك تقطع مسافة 100 كيلومتر تقريبًا قبل الحاجة إلى الشحن، أو حتى ما يصل إلى 177 كيلومترًا كحدّ أقصى لأولئك الذين يختارون حزمة البطارية الأكبر بقدرة 11 "كيلو واط" في الساعة.

ويمكن شحن حزمة 5.5 كيلو واط في الساعة من 0 إلى 80% في نحو ساعتين من شاحن من النوع 2 بقدرة 2.2 كيلو واط في الساعة، بينما تحتاج البطارية الأكبر بقدرة 11 "كيلو واط" في الساعة إلى حوالي 4 ساعات.

وتأتي السيارة الصغيرة ذات المقعدين أيضًا، مزوّدة بفتحة سقف، وصندوق أمتعة واسع بشكل مدهش بسعة 230 لترًا.