"مايكرولينو لايت".. سيارة لمحبّي "السكوتر" الكهربائي
كشفت شركة "مايكرو" السويسرية في معرض جنيف للسيارات، عن سيارتها فائقة الصغر "مايكرولينو لايت" لتعويض الكثيرين ممن يخجلون من ركوب الدراجات الكهربائية "السكوتر".
وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 45 كم/ساعة (28 ميلاً في الساعة)، ويمكن أن يقودها أي شخص لديه رخصة دراجة نارية من سن 14 عامًا في بعض البلدان الأوروبية.
وسيدفع الراغبون في الحصول على النموذج الأوّلي 149 فرنكًا سويسريًا شهريًا (169 دولارًا) لاستئجاره بدءًا من هذا الصيف.
وبحسب المدير التنفيذي لشركة "مايكرو" فإن مركبة "مايكرولينو لايت" مؤهلة لأن تكون مركبة كهربائية للأحياء.
وتستهدف السيارات الصغيرة مثل "مايكرولينو لايت" سكان المناطق الحضرية الذين لن يستبدلوا أبدًا سيارتهم الطبيعية بالدراجة الإلكترونية، ولكنهم ما زالوا يبحثون عن شيء أكثر ملاءمة للقيادة في المدن المزدحمة ذات الشوارع الضيقة.
ويمكن وضع حوالي 3 سيارات صغيرة في المساحة نفسها المطلوبة لركن سيارة دفع رباعي، كما أن وزنها الخفيف يسمح لها باستهلاك طاقة أقل بكثير من السيارة الكهربائية القياسية.
وتتميّز السيارة بكونها رائعة للاستخدام في التنقل من المدينة إلى العمل، والرحلات السريعة إلى السوق، وتوصيل طفل إلى المدرسة، ونقل حيوانك الأليف إلى الحديقة.
ويتميّز الطراز "لايت" بهيكل فولاذي، ويبلغ طوله 2.5 متر، وعرضه 1.47 متر، وارتفاعه 1.5 متر، مع حافّة ووزن أقل من 600 كجم.
وتأتي البطارية الأساسية 5.5 كيلو واط في الساعة، لتقدّم 6 "كيلو واط" من الطاقة (9 كيلو واط الذروة) لتجعلك تقطع مسافة 100 كيلومتر تقريبًا قبل الحاجة إلى الشحن، أو حتى ما يصل إلى 177 كيلومترًا كحدّ أقصى لأولئك الذين يختارون حزمة البطارية الأكبر بقدرة 11 "كيلو واط" في الساعة.
ويمكن شحن حزمة 5.5 كيلو واط في الساعة من 0 إلى 80% في نحو ساعتين من شاحن من النوع 2 بقدرة 2.2 كيلو واط في الساعة، بينما تحتاج البطارية الأكبر بقدرة 11 "كيلو واط" في الساعة إلى حوالي 4 ساعات.
وتأتي السيارة الصغيرة ذات المقعدين أيضًا، مزوّدة بفتحة سقف، وصندوق أمتعة واسع بشكل مدهش بسعة 230 لترًا.