حبس البلوغر الشهيرة "سوزي الأردنية" بتهمة انتهاك "الحياة الخاصة"

قررت الجهات الأمنية في مصر حبس بلوغر مصرية، شهيرة باسم "سوزي الأردنية"، 4 أيام على ذمة التحقيق، في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

واتُّهمت "سوزي الأردنية"، في وقت سابق، بـ"سب وتحقير" والدها، في بث مباشر على الهواء، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم؛ بهدف تحقيق الأرباح والمشاهدات.

وأمرت الجهات الأمنية بتحريز فيديو تضمن العديد من السباب والشتائم من قبل البلوغر المصرية موجهة إلى والدها، وكذلك تحريز سبع مقاطع فيديو أخرى "مخلة" على هاتفها المحمول.

وأقرت المشهورة المصرية بقيامها بتصوير تلك المقاطع، مبيّنة في التحقيقات أن الهدف من نشرها مقاطع الفيديو "تحقيق الأرباح بالدولار".