جوستاين غاردر لـ"إرم نيوز": أشعر بالأسف لأنني لم أقرأ الأدب العربي

عبّر الأديب النرويجي العالمي جوستاين غاردر، عن أسفه لعدم قراءته في الأدب العربي المعاصر مسبقا.

وجاءت تصريحات غاردر في حوار مع "إرم نيوز" على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والتي حلت فيها النرويج كضيف شرف.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه وعلى الرغم من سماعه بالطبع باسم الأديب المصري نجيب محفوظ، والحائز على جائزة "نوبل" عام 1988، إلا أنه لم يقرأ مسبقا في الأدب العربي، مبررا ذلك بكون النرويج بلدا صغيرا، قليل التعداد، والترجمة إليه ليست قوية على عكس الترجمة عن الأدب النرويجي، الذي بات مألوفا في معظم دول العالم.

وعن ذهاب جائزة نوبل في دورتها الأخيرة إلى مواطنه يون فوسه، أكد أنه "غير مشغول بجائزة نوبل، ولم يحزن مطلقا لأنه تم تجاهله".

ورأى أنّ مواطنه يون فوسه "أقلّ منه شهرة ولم يقدم إنجازا كبيرا في السرد الروائي"، لكنه شدد على أنّه "صاحب إنجاز عالمي متميز في المسرح وهذا السبب الأساسي في حصوله على الجائزة الأرفع عالميا".

واعترف الأديب النرويجي بشعوره بالحزن من نظرة البعض له على اعتباره "صاحب العمل الواحد"، متجاهلين أنّ لديه 20 عملا آخر، لكنه عاد واستدرك، قائلا: "يبدو أنّ هذه طبيعة الأشياء".

ولفت جوستاين غاردر، البالغ من العمر 72 عاما، إلى أنّ نجاح أعماله يحقق له الإشباع المطلوب، لاسيما روايته الأشهر "عالم صوفي"، والتي ترجمت إلى 63 لغة، وبيع منها ما يقرب من 50 مليون نسخة منذ صدورها عام 1991.

يذكر أن الأديب النرويجي جوستاين غاردر تناول في حوار صحافي، أمس الخميس، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعضًا من ملامح تجربته بين الأدب والفلسفة، وذلك في مستهل فعاليات الاحتفاء بالثقافة النرويجية.