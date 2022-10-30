تطوير أسرع حذاء في العالم يسير على عجلات

وتقيس خوارزمية ذكاء اصطناعي متصلة بالحذاء سرعة المشي مع رصد حركة الأرجل، بهدف مواكبتها والتكيف مع نمط مشي المستخدم، بما يسرع حركته مع المحافظة على انسيابية المشي والشعور الطبيعي الملازم له.

وقدر الفريق ثمن الأحذية عند طرحها في السوق بحوالي 1.4 ألف دولار، ومن الممكن أن تصبح التقنية رائجة في المستقبل كطريقة للتنقل تفيد في تقليل المسافات اللازمة للمشي إلى مكان العمل مثلا.

وتمتاز التقنية بخوارزمية تعلم الآلة التي تجعلها فريدة عن أي تقنيات مشابهة في الأسواق، إذ تتوافق مع خطوة المستخدم تلقائيا، وتعمل بالتناغم مع حركة ساقه.