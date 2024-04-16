وفاة أشهر موزع للمشروبات الساخنة لزوار المدينة المنورة (فيديو)

وقارب أبو السباع نحو مئة عام من عمره، وينحدر من مدينة حماة السورية، لكنه أقام في المدينة المنورة منذ أربعة عقود، ويُعد ّمن أشهر سكانها.

واكتسب "العم أبو السباع" شهرة كبيرة خلال سنوات تطوعه لتلك المهمة، تعدت حدود المدينة المنورة إلى باقي مناطق السعودية والعديد من دول العالم التي يفد منها ملايين الزوار للمسجد النبوي سنوياً، ويلتقي بعضهم الرجل المضياف.