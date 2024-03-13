مسلسل خيوط المعازيب.. نخيل الأحساء يجود بأفضل تموره

يتجه مسلسل "خيوط المعازيب" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، نحو حجز مكانة متميزة في تاريخ الدراما السعودية، حيث ثمة شبه إجماع بين النقاد والمشاهدين على كونه أحد أفضل الأعمال الفنية المعروضة.

ويحكي المسلسل عن الحياة الاجتماعية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بمدينة الأحساء في شرق السعودية، حيث أشهر وأكبر واحات النخيل، وحيث معقل صناعة "البشوت" التاريخي في المملكة، تلك العباءة الشفافة المنسوجة يدوياً، والتي لا يكتمل زي السعوديين الرسمي دونها.

وشاهد متابعو المسلسل في الحلقتين اللتين تم عرضهما حتى الآن، تفاصيل متكاملة لحقبة ماضية في الأحساء، حيث تم بناء قرية متكاملة تحاكي فترة المسلسل، بينما تكفل المخرج عبدالعزيز الشلاحي وفريق فني من المخضرمين والشبان أبناء المنطقة بتقديم اللهجة الحساوية في مشاهد العمل بأبهى صورها.

ويقدم عبدالمحسن النمر، دور البطل في المسلسل الذي اختار المشاركة فيه بعد نحو عامين من الغياب عن أعمال بحثاً عن دور فريد ومتميز، بينما لا يحتاج الفنان إبراهيم الحساوي، للحديث عن علاقته بالعمل، حيث تشير كنيته لعلاقته بالأحساء وتاريخها.