السعودية.. شيخ قبيلة يقدم هدايا "استثنائية" لبطل حادثة الخرج (فيديو)

استلهم شيخ قبيلة في السعودية، سيرة الفرسان لتقديم هدية فريدة لأحد مواطنيه بعدما تصرف بشجاعة وأنقذ طفلاً من موت محقق، لتنهال عليه الهدايا الثمينة من سيارات وأموال، قبل أن يفاجأ بحصان عربي أصيل وسيف مذهب.

وطوال الأيام الثلاثة الماضية، انشغل عبدالله مدلول العنزي في تلقي هدايا عديدة بينها أربع سيارات حديثة، ومبالغ مالية عديدة، وعروض شركات، واستقبالات رسمية من كبار المسؤولين بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ طفل في محافظة الخرج كاد يموت دهساً لولا شجاعة العنزي ومخاطرته بحياته وسيارته.

واختار الشيخ هزاع بن عايش الروسان، تكريم مواطنه العنزي وتقديم هدايا غير تقليدية له تتفق والعمل البطولي الذي قدمه، حيث سلمه حصانا عربيا أصيلا وسيفا مذهبا وبشتا (عباءة شفافة تعدّ مكملاً للزي الرسمي السعودي)، بجانب صندوق عود (نوع من العطر) ومبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار).