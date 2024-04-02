السعودية.. شيخ قبيلة يقدم هدايا "استثنائية" لبطل حادثة الخرج (فيديو)
استلهم شيخ قبيلة في السعودية، سيرة الفرسان لتقديم هدية فريدة لأحد مواطنيه بعدما تصرف بشجاعة وأنقذ طفلاً من موت محقق، لتنهال عليه الهدايا الثمينة من سيارات وأموال، قبل أن يفاجأ بحصان عربي أصيل وسيف مذهب.
وطوال الأيام الثلاثة الماضية، انشغل عبدالله مدلول العنزي في تلقي هدايا عديدة بينها أربع سيارات حديثة، ومبالغ مالية عديدة، وعروض شركات، واستقبالات رسمية من كبار المسؤولين بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ طفل في محافظة الخرج كاد يموت دهساً لولا شجاعة العنزي ومخاطرته بحياته وسيارته.
واختار الشيخ هزاع بن عايش الروسان، تكريم مواطنه العنزي وتقديم هدايا غير تقليدية له تتفق والعمل البطولي الذي قدمه، حيث سلمه حصانا عربيا أصيلا وسيفا مذهبا وبشتا (عباءة شفافة تعدّ مكملاً للزي الرسمي السعودي)، بجانب صندوق عود (نوع من العطر) ومبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار).
وبدأت شهرة العنزي عندما أسهم نشر مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي شهد التصادم يوم الجمعة قبل الماضي، في تسليط الضوء على الحادث، حيث تبين لملايين السعوديين الذين فاجأهم الفيديو، أن العنزي ضحى بسارته وخاطر بحياته لأجل إنقاذ طفل صغير.
ولاحظ العنزي طفلاً لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، يقطع طريقاً رئيسياً في مدينة الخرج خلال الفجر، مع إضاءة ضعيفة في المكان، لكنه تمكن من الوقوف قبل دهس الطفل، غير أنه انتبه على الفور لسيارة مسرعة ستتجاوزه وتصدم الطفل حتماً، ليباغت سائقها بانحراف سريع بسيارته تسبب بتصادم السيارتين الذي نجا بسببه الطفل.
وبعد أقل من 24 ساعة على انتشار الفيديو، أصبح العنزي البطل الأشهر في المملكة، فيما تم تناقل الفيديو الذي يوثق شجاعته في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، لتنتهي محاولاته تأمين مبلغ ستة آلاف ريال لإصلاح السيارة التي صدمها إلى كل تلك الثروة والشهرة والتقدير.