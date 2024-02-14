سعودي مسن يلفت الأنظار بارتدائه نظارة "أبل" في مكان عام (فيديو)
فاجأ رجل مسن، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عندما ظهر في أحد الطرقات مرتديًا نظارة أبل الجديدة بينما يستخدم تطبيق "جاكو" الشبيه بـ"تيك توك"، وهو أحدث المنتجات التقنية، وجمهورها في الغالب من المراهقين والشبان.
ويظهر الرجل مرتديًا الزي السعودي، وقد ارتدى نظارة الواقع الافتراضي "أبل فيجن برو" باهظة الثمن، بينما يومئ بيديه للتفاعل مع ما يشاهده عبر الشاشة، وهي من المزايا المثيرة للاستغراب في المنتج التقني الجديد.
ونُشر الفيديو في تطبيق "جاكو" الذي أطلقته السعودية حديثًا، الذي يتيح البث المباشر ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، قبل أن يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استغراب من كثيرين لم يعرفوا بعد النظارة التقنية الجديدة بشكلها الكبير ومزاياها الغريبة.
ويقول الرجل في الفيديو، إنه اشترى النظارة من خارج المملكة، بينما يستخدم تطبيق "جاكو" المتوفر على النظارة، ليواصل مسيره في الطريق، ويبدو أنه من أوائل من يستخدم النظارة في المملكة، وأكبر مستخدم للنظارة بشكل شبه أكيد.
وكتب أحد المغردين على منصة "إكس" معلقًا على فيديو الرجل المسن والنظارة التي يرتديها "يعني هذي لمكفوفي البصر؟ أو إيش؟"، في إشارة لعدم معرفته بعد بنظارة الواقع الافتراضي الجديدة من شركة أبل.
وبدا مغرد يدعى علي الناصر مستغربًا استخدام الرجل المسن لتطبيق "جاكو"، وقال في تعليق يحمل الطرافة "جاكو ما جاكو"، فيما قالت ساره العليّان في تعليق آخر على الفيديو "أنا إذا تقاعدت..".
وطرحت شركة أبل نظارتها "أبل فيجن برو" للبيع هذا العام، ويبدأ سعرها من 3500 دولار أمريكي، وهي معتمة ولا يمكن الرؤية من خلالها، لكن الكاميرات المدمجة في النظارة تجعل النطاق المحيط بالمستخدم مرئيًّا بالنسبة له، بينما يتحكم بالشاشة أمام عينيه عبر صوته والإيماء بيديه.