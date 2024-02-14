سعودي مسن يلفت الأنظار بارتدائه نظارة "أبل" في مكان عام (فيديو)

فاجأ رجل مسن، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عندما ظهر في أحد الطرقات مرتديًا نظارة أبل الجديدة بينما يستخدم تطبيق "جاكو" الشبيه بـ"تيك توك"، وهو أحدث المنتجات التقنية، وجمهورها في الغالب من المراهقين والشبان.

ويظهر الرجل مرتديًا الزي السعودي، وقد ارتدى نظارة الواقع الافتراضي "أبل فيجن برو" باهظة الثمن، بينما يومئ بيديه للتفاعل مع ما يشاهده عبر الشاشة، وهي من المزايا المثيرة للاستغراب في المنتج التقني الجديد.

ونُشر الفيديو في تطبيق "جاكو" الذي أطلقته السعودية حديثًا، الذي يتيح البث المباشر ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، قبل أن يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استغراب من كثيرين لم يعرفوا بعد النظارة التقنية الجديدة بشكلها الكبير ومزاياها الغريبة.