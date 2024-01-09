هل تزوج المشهوران مشعل الخالدي وبدور البراهيم؟
نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل الخالدي، صورة مفاجئة تجمعه بمواطنته المشهورة بدور البراهيم.
ولم يوضح "الخالدي" أي تفاصيل بشأن الصورة، مكتفيًا بالقول: "نعم، أعلنها للعالم كله بدور البراهيم".
وكان المشهور السعودي أعلن عن زواجه مجددًا في وقت سابق، دون أن يذكر إن كان وقع الانفصال بينه وبين زوجته السابقة أميرة الناصر، والتي تم سجنها على خلفية قضية نسب.
واكتفى بنشر صور مضللة لزوجته الجديدة، ولم يكشف عن هويتها، إلا أنه فاجأ متابعيه اليوم الثلاثاء بنشره صورة تجمعه ببدور البراهيم، وبتعليق غامض يشير بشكل غير مباشر لزواجه منها.
ومن غير المعروف إن كان مشعل الخالدي حقا تزوج من البراهيم، أم أن الصورة كانت فقط بسبب لقاء جمعهما ورغبة في الإعلان عن حساب بدور البراهيم الجديد.
وسبق أن أعلنت البراهيم أن حسابها الأصلي في "سناب شات" قد تعرَّض للإيقاف ربما بسبب مشاكل تقنية، وقد أعلنت عن حساب جديد لها عبر "سناب شات".