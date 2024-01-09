هل تزوج المشهوران مشعل الخالدي وبدور البراهيم؟

واكتفى بنشر صور مضللة لزوجته الجديدة، ولم يكشف عن هويتها، إلا أنه فاجأ متابعيه اليوم الثلاثاء بنشره صورة تجمعه ببدور البراهيم، وبتعليق غامض يشير بشكل غير مباشر لزواجه منها.

ومن غير المعروف إن كان مشعل الخالدي حقا تزوج من البراهيم، أم أن الصورة كانت فقط بسبب لقاء جمعهما ورغبة في الإعلان عن حساب بدور البراهيم الجديد.

وسبق أن أعلنت البراهيم أن حسابها الأصلي في "سناب شات" قد تعرَّض للإيقاف ربما بسبب مشاكل تقنية، وقد أعلنت عن حساب جديد لها عبر "سناب شات".