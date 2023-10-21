وقف مفاجئ لبرنامج جون ستيوارت

تمّ وقف برنامج جون ستيوارت، الذي يُعرض عبر منصة "أبل تي في +"، بصورة مفاجئة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في قرار يعود إلى خلافات تحريرية بين الفكاهي والشركة الأميركية.

وأبلغ نجم البرامج الحوارية الأميركية جون ستيوارت فريق عمله، الخميس، بأنّ مسؤولين من شركة "أبل" أبدوا تحفظات بشأن محتوى الحلقات المقبلة من برنامج "ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت"، على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأحدث جون ستيوارت ثورة في مفهوم الفكاهة السياسية في الولايات المتحدة، قبل أن يتوقف عن تقديم برنامجه "ذي دايلي شوو" في العام 2015. وأطلق برنامج "ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت" الذي يعرض نظرة أسبوعية ساخرة للأحداث الجارية، عام 2021، عبر "أبل تي في +".

لكنّ "نيويورك تايمز" نقلت عن أحد المصادر أنّ مديري أبل لم يوافقوا على الموضوعات التي يعتزم ستيورات مناقشتها في حلقاته المقبلة، خصوصاً ما يتعلّق منها بالصين.

وقام رئيس "أبل" تيم كوك مؤخرا بزيارة مفاجئة إلى الصين، تحدّث خلالها عن علاقة "تكامل" بين شركته وبكين.

وتحدثت الصحيفة الأميركية أيضاً عن خلاف حول موضوع الذكاء الاصطناعي.