امرأة تكشف عمّا رأته بعد "وفاتها" 40 دقيقة

شاركت امرأة تدعى كيرستي يورتوفت، وتبلغ من العمر 49 عامًا، تجربتها بعد "وفاتها" مدة 40 دقيقة، قبل أن تعود للحياة.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، عانت البريطانية كيرستي وهي أم لثلاثة أطفال، من سكتة قلبية ودخلت في غيبوبة، وكشفت عمّا رأته عندما حاول الأطباء إنعاشها.

وفي التفاصيل، تم العثور على الراهبة السابقة كيرستي بورتوفت التي كانت متواجدة مع زوجها "ستو" في المنزل، جالسة على الأريكة "هامدة" ولكن بعينين مفتوحتين. وتتذكر كيرستي أنّ والدها عرض عليها طهي البيتزا لأبنائها حتى تتمكن وزوجها من قضاء بعض الوقت بمفردهما في الـ29 من يناير 2021.

وقيل لعائلة كيرستي بعد دخولها بالغيبوبة "أن يتوقعوا كل شيء سيئ"، بينما كانت كيرستي فاقدة للوعي، قالت إن شيئًا "سحريًّا" حدث قبل "إعادتها" إلى الحياة.

وشاركت تفاصيل ما حدث معها: "لم يكن أحد يعرف ما يحدث معي في هذه المرحلة باستثناء عائلتي، لكن صديقتي الروحانية اتصلت بشقيقتي، وقالت لها إنّ روحي كانت في الغرفة الأمامية وكنتُ أطلب منها كتابة قوائم لأولادي وأبي".

وبعد ذلك، أخبرَتها أختي أنني كنت في المستشفى أقاتل للعودة إلى الحياة، حيث كان جسدي ينهار ولم أعتقد أنني أستطيع العودة مرة أخرى. "لكن صديقتي الروحانية كانت صارمة معي وطلبت مني العودة".

وقالت: "أتذكر عند استيقاظي، أنني كنت أعرف بالضبط ما يجب فعله لتسريع شفائي من خلال التأمل".