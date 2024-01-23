سيلينا غوميز ترد على منتقدي شكل جسدها

شاركت النجمة سيلينا غوميز (31 عامًا)، لأول مرة، صوراً لها من تواريخ سابقة، تم تصويرها وهي ترتدي "بيكيني الزيبرا"، وعلقت على ذلك بالقول عبر حسابها في "انستغرام": "اليوم أدركت أني لن أكون كما كنت أبداً".

وأتبعت الصورة الأولى بصورة أحدث لملابس السباحة. وأرفقتها بتعليق آخر: "أنا لست مثاليةً، لكنني فخورة بكوني أنا.. أحيانًا أنسى أنه من الجيد أن أكون أنا".

واستنكرت "غوميز" التعليقات المسيئة لمتابعين، طلبوا منها أن "تخجل من جسدها".

وفي أبريل 2022، انتقدت غوميز كل من يدعوها للخجل من جسدها في قصصها على TikTok بالقول: "بصراحة، أنا لا أهتم بوزني لأن الناس يتذمرون منه على أي حال". وأضافت: "أيتها المعتوهة، أنا مثالية كما أنا الآن".

وبعد ظهور الممثلة في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الثمانين في يناير 2023، تلقت تعليقات بشأن شكل جسدها من قبل متابعيها، وفي مقطع فيديو مسجل على Instagram Live، خاطبت غوميز النقاد أثناء حديثها مع أختها غرايسي إليوت تيفي، البالغة 9 سنوات: "أنا ضخمة بعض الشيء الآن لأنني استمتعت خلال العطلات".

وفي مقطع فيديو على إنستغرام تم نشره في مارس 2023 وتمت مشاركته على حساب Rare Beauty في Instagram، قالت الممثلة الهوليوودية: "الشيء الذي أتمنى أن أقوله لنفسي عندما كنت أصغر سناً هو: قدّري وجهك وجسدك. قد لا تبدين مثل أي شخص آخر، لكنك أنت أنت، وعليك أن تفتخري بذلك".