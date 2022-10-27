القبس: القبض على ضابط كويتي جنسيته "مزورة"

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، أن رجال المباحث ألقوا القبض على ضابط برتبة ملازم أول يعمل في جهاز أمن الدولة، بتهمة حصوله على الجنسية الكويتية بالتدليس والتزوير، وبمساعدة مواطن.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر قولها "إن المتهم سوري الجنسية، وحصل على الجنسية الكويتية بالتدليس، وبمساعدة مواطن".

وأشارت المصادر، إلى أن عملية ضبط المتهم جاءت على خلفية شكوى وردت إلى رجال مباحث الجنسية قبل نحو 10 أيام، وبعد البحث والتحري تبين صحة الشكوى، فجرى ضبط المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأضافت الصحيفة: "واصل رجال مباحث الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ضرباتهم لإسقاط المزورين الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتدليس والتزوير، وذلك عندما تمكنوا، أمس الأول، من القبض على ضابط برتبة ملازم أول يعمل في جهاز أمن الدولة".

وأكد ذات المصادر، أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف خيوط وأبعاد القضية.

ولم تكشف الصحيفة تفاصيل إضافية عن كيفية وصول المتهم إلى هذا الموقع الأمني الحساس بجنسية مزورة.