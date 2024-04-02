"بصق لقمة من فمه" مقيّم طعام ليبي يثير جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

أثار مقيّم طعام ليبي يدعى محمد الويشي، جدلاً في السعودية بعد أن اعتبر كثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، سلوكه في أحد مطاعم المملكة مسيئًا يستوجب المساءلة.

ويقيم الليبي في ألمانيا منذ نحو تسع سنوات، وبعد تجربة في عالم الغناء والعزف هناك، ظهر مؤخرًا في السعودية يؤدي مناسك العمرة، ومعلناً تركه ذلك المجال، قبل أن يبدأ بنشر مقاطع فيديو لتقييم وجبات المطاعم الشهيرة في المملكة.

وواجه الويشي انتقادات لاذعة قبل أيام عندما بصق لقمة طعام من فمه أمام الكاميرا في أحد المطاعم الشهيرة في السعودية، قبل أن يقدم تقييمًا متدنياً جدًّا للمطعم والعاملين به.

وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط انتقادات كثيرة للويشي الذي لا يُعرف كيف امتهن تقييم الوجبات وما إذا كان يستند لخبرة أو دراسة معينة.