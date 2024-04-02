"بصق لقمة من فمه" مقيّم طعام ليبي يثير جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)
أثار مقيّم طعام ليبي يدعى محمد الويشي، جدلاً في السعودية بعد أن اعتبر كثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، سلوكه في أحد مطاعم المملكة مسيئًا يستوجب المساءلة.
ويقيم الليبي في ألمانيا منذ نحو تسع سنوات، وبعد تجربة في عالم الغناء والعزف هناك، ظهر مؤخرًا في السعودية يؤدي مناسك العمرة، ومعلناً تركه ذلك المجال، قبل أن يبدأ بنشر مقاطع فيديو لتقييم وجبات المطاعم الشهيرة في المملكة.
وواجه الويشي انتقادات لاذعة قبل أيام عندما بصق لقمة طعام من فمه أمام الكاميرا في أحد المطاعم الشهيرة في السعودية، قبل أن يقدم تقييمًا متدنياً جدًّا للمطعم والعاملين به.
وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط انتقادات كثيرة للويشي الذي لا يُعرف كيف امتهن تقييم الوجبات وما إذا كان يستند لخبرة أو دراسة معينة.
وبعد موجة انتقادات ضده، ظهر في فرع آخر لسلسلة المطاعم ذاتها، وقال عن التجربة مختلفة، ومنح الفرع تقييماً عالياً، لكن إدارة المطعم قالت في بيان إنها رفعت بلاغاً ضد الويشي لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وقالت سلسلة المطاعم إن ظهور الويشي في فرعي مطاعمها كان بلا تنسيق معها، وأن ظهوره الثاني كان باجتهاد شخصي غير موفق.
ونشر الويشي يوم أمس الإثنين مقطع فيديو جديد من مطعم شاورما، وقدم له تقييماً عالياً، حيث يواصل تصوير مقاطع فيديو في مطاعم المملكة رغم الانتقادات التي طالته.