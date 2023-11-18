كلب رئيسة مولدوفيا يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

بعد الضجة التي أثارها "كوماندر"، وهو كلب من نوع الراعي الألماني استُبعد من البيت الأبيض بسبب حوادث عض متكررة، أصبح الكلب الرئاسي في مولدوفا "كودروت" في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمساوي خلال زيارة هذا الأسبوع.

وهاجم الكلب "كودروت"، الذي تبنته رئيسة مولدوفا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته، الخميس.

وتعرَّض فان دير بيلين (79 عامًا) لإصابة طفيفة قال إنها ليست "سيئة" بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.