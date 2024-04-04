التغيرات الدماغية مرتبطة بـ"اضطراب القلق الاجتماعي"

وكشفت النتائج عن وجود اختلافات ملحوظة في سمك القشرية بين الأفراد الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي ونظرائهم الأصحاء. على وجه التحديد، أظهر أولئك الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي زيادة في سمك القشرة القشرية في المناطق بما في ذلك المعقلة الجزيرية، الفصيص الجداري العلوي، والقشرة الأمامية القطبية، والتلفيف الصدغي العلوي. على العكس من ذلك، لوحظ انخفاض سمك في التلفيف الجبهي العلوي الأيسر/الأوسط ومناطق التلفيف المغزلي الأيسر.

وتكمن أهمية هذه النتائج في الأدوار الوظيفية لمناطق الدماغ هذه. فالمعقلة الجزيرية، على سبيل المثال، جزء لا يتجزأ من معالجة العواطف والأحاسيس الجسدية، في حين يسهم الفصيص الجداري العلوي في التوجه المكاني والاهتمام. وبالمثل، ترتبط القشرة الأمامية القطبية والتلفيف الصدغي العلوي بالوظائف المعرفية المعقدة والإدراك الاجتماعي.

والأهم من ذلك أن مؤلفي الدراسة لاحظوا أن التغيرات الهيكلية المرصودة لم تكن مرتبطة بشدّة أعراض القلق الاجتماعي. ويشير هذا إلى أن التغيرات الدماغية التي تم تحديدها قد تمثل آليات عصبية أساسية وليس مجرد انعكاسات لشدة الأعراض.

ومع ذلك، تعترف الدراسة بالقيود، ولا سيما الاعتماد على التحليل الشامل للدماغ. ففي حين أن هذا النهج يقدم رؤى واسعة النطاق حول بنية الدماغ، إلا أنه قد لا يلتقط الاختلافات الدقيقة في مناطق معينة. لذا، هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات، بما في ذلك تحليل المنطقة ذات الاهتمام الذي يركز على مناطق معينة من الدماغ، للتحقق من صحة هذه النتائج بشكل شامل.