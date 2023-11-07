الكويت.. النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بقتل مبارك الرشيدي

طالبت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً أمام محكمة الجنايات في مرافعتها بقضية قتل مبارك الرشيدي.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، جاءت مطالبة النيابة بعد ثبوت ارتكاب جريمة القتل العمد للمتهم مع سبق الإصرار والترصد.

وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد للمتهم الرئيس في القضية في مايو/أيار الماضي.

وسبق أن ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلًا عن مصادر، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، إذ قال إنه قام بضرب مبارك علي الرشيدي بقطعة حديد على رأسه، قبل أن ينقل جثته إلى بر السالمي بمساعدة مقيم مصري.

وتابع المتهم في اعترافه أنه قام والمصري بإحراق الخيمة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإزالة آثار الدماء، لافتًا إلى "وجود خلافات شخصية وأسباب أخرى وراء جريمته".

وقال مصدر أمني لـ"القبس" في التفاصيل، إن ثلاثة أشخاص على الأقل متورطون في هذه القضية، وهم شقيقان محبوسان على ذمة القضية، والمقيم المصري المحتجز في بلاده على ذمة القضية، والذي ساعد في نقل جثة الرشيدي إلى بر السالمي، بعد أن لفظ المجني عليه أنفاسه داخل المخيم.

واختفى مبارك الرشيدي في منطقة كبد في مارس/آذار الماضي في ظروف غامضة، بينما شهدت قضيته استنفارًا رسميًّا وشعبيًّا، حتى العثور على جثته والقبض على المتهمين بقتله.