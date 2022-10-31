كيف تضيف فتح القفل ببصمة الإصبع لواتساب على هاتف غالاكسي؟‎‎

يعتبر تطبيق "واتس أب" أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا بين مستخدمي الهواتف الذكية من طراز غالاكسي من شركة سامسونغ، خاصة في الأسواق التي تقدم فيها الشركة دعما للعملاء من خلال التطبيق.

ويستمر تطبيق "واتس أب" في التحسن مع كل تحديث، محاولة لتعزيز الأمان، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على أمان رسائلك، فيمكنك تأمين "واتس أب" خلف قفل يعتمد على بصمات الأصابع.

ولتمكين ميزة أمان بصمات الأصابع هذه في تطبيق "واتس أب"، من الواضح أنك بحاجة إلى هاتف ذكي من غالاكسي مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ولحسن الحظ، تحتوي معظم هواتف غالاكسي على هذا المكون من الأجهزة، إما خلف الشاشة أو مضمنًا في الزر الجانبي المادي.

وتفتقر بعض الطرز المنخفضة التكلفة إلى هذه الميزة، ولكن طالما أن جهاز غالاكسي الخاص بك مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة لتمكين ميزة فتح بصمة الإصبع للتطبيق الأخضر.

ولا يمتلك "واتس أب" ميزة تسجيل بصمات الأصابع الخاصة به. وبعبارة أخرى، قبل أن تتمكن من استخدام إلغاء القفل ببصمة الإصبع في تطبيق المراسلة، سيتعين عليك تمكين وإعداد ميزة أمان بصمة الإصبع في واجهة المستخدم One UI على هاتف غالاكسي.