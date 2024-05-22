تورّط في تهريبها الحوثيون.. الآثار اليمنية في مهبّ الريح

آثار يمنية في إسرائيل

وبيّن السفير الأممي، محمد جُميح: "جرى مزاد في إسرائيل أواخر الشهر الماضي، عرضت فيه قطع أثرية يمنية للبيع، وقمنا بالتواصل مع اليونسكو، واليونسكو بدورها تواصلت مع صاحب المزاد، الذي أفاد بأنه وجد هذه القطع في بلدان أخرى في عمليات تنقيب خارج اليمن"، مُشدّدًا على أنه: "ادعاء كاذب وغير صحيح".

وذكر جُميح: "لأنه لم تتم ولم تجر أي عمليات تنقيب لا في السعودية ولا في عُمان، وهما البلدان اللذان يُمكن أن تكون فيهما قطع تعود إلى السياقات السبئية أو المعينية، وبالتالي أراد فقط أن يتهرب لكي يقول إن هذه القطع وُجدت في دول أخرى".

وبحسب الباحث محسن، فإن، "أغلب هذه الآثار، من مقتنيات جامِع الآثار الإسرائيلي شلومو موساييف، وقد جمع في حياته أكثر من 60 ألف قطعة أثرية من العالم، منها مجموعة كبيرة من آثارنا اليمنية، منها: أسدان برونزيان مشهوران في المتحف الإسرائيلي، وفارس يمتطي حصانًا برونزيًّا، وقلادة رأس ثور من الذهب الخالص".

أرقام وإحصائيات

في سياق حديثه عن الإحصائيات أبان جُميح أنه: "لا توجد إحصائية محددة للآثار المهربة، ولذلك نسعى عن طريق اليونسكو إلى بناء قاعدة بيانات وطنية، تكون متاحة لكل من يتابع القطع اليمنية المهربة، وصراحة هذه إحدى المشاكل التي نواجهها، وهي عدم امتلاكنا لإحصائية بعدد القطع الأثرية المهربة، إلا أن هناك تقارير حكومية غير منشورة تُقدّر عدد قطع الآثار المهربة من اليمن بما يزيد عن 20 ألف قطعة أثرية".

كما أفاد: بأن "اليونسكو بصدد بدء مشروع إعداد قوائم حصر وقاعدة بيانات وطنية، من أجل مساعدة وزارة الثقافة والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية والدولية المعنية، على متابعة هذه الآثار واسترجاعها".

إلى ذلك، أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، عبر الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة لها في صنعاء، في شهر مارس الماضي، عن مجموع القطع الأثرية المهربة، والتي بلغت بحسبهم 13 ألف قطعة، زاعمين أنه جرى تهريبها إلى الخارج خلال الـ30 عامًا الأخيرة.