كلويفرت: دي يونغ وديباي بحاجة للعب بشكل أكبر مع برشلونة قبل كأس العالم

قال باتريك كلويفرت، مهاجم منتخب هولندا السابق، إن الثنائي الدولي فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي بحاجة للعب بشكل أكبر مع برشلونة هذا الموسم لترك بصمة في كأس العالم لكرة القدم.

ومع عودة منتخب هولندا لنهائيات كأس العالم بعد أن أخفق في التأهل في 2018، يعوّل الفريق على هذا الثنائي خاصة دي يونغ، الذي أصبح من اللاعبين المفضلين للمدرب لويس فان غال.

وتعرض اللاعبان لضغوط لمغادرة برشلونة في نهاية الموسم الماضي لإفساح المجال أمام التعاقد مع عناصر جديدة لكنهما رفضا الرحيل، وقال كلويفرت إن هذا القرار ربما حد من فرصهما على أرض الملعب.

وقال كلويفرت لـ"رويترز" من الهند: "على هذا المستوى في كأس العالم، أهم شيء يمكن القيام به هو اللعب لمدة 75 دقيقة على الأقل، وتشافي يعرف لاعبيه الأساسيين الذين يعتمد عليهم، ولو رفض لاعب المغادرة لأي سبب من الأسباب فإنه يحتاج لمعرفة العواقب، ولن يلعب هذا الثنائي الدقائق المطلوبة للاستعداد جيدًا لكأس العالم".

وخاض منتخب هولندا 15 مباراة دون هزيمة قبل انطلاق مشواره في النهائيات في قطر لكن كلويفرت قال إن هذا لا يعني شيئًا في كأس العالم وهي "بطولة مختلفة تمامًا".

وقال كلويفرت: "أعتقد أن منتخب هولندا سيعبر دور المجموعات وبعدها ستبدأ كأس العالم الحقيقية في دور الثمانية.

"أعتقد أنه سيواجه بعض الصعوبات أمام منتخبات أخرى من عينة فرنسا، والبرازيل، والأرجنتين، وهذه المنتخبات تملك لاعبين يمكنهم حسم أي مباراة في لحظة واحدة".

وفي المرة الأخيرة التي قاد فيها المدرب فان غال منتخب هولندا، بلغ الفريق الدور قبل النهائي في 2014 والحصول على المركز الثالث.