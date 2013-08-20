صابونة تكشف سر جمال نجمات هوليود

نيويورك - يعتقد العديد من الناس أن نجمات هوليوود يدفعن الآلاف من الدولارات للحفاظ على شبابهنّ وجاذبيتهنّ، إلا أنّ العديد منهنّ لا تتجاوز تكلفة اهتمامهنّ بأنفسهنّ 6 دولارات أمريكية!

فمجلة "بيبول" الأمريكية اختارت هذا العام الممثلة غوينيث بالترو لتكريمها بلقب أجمل امرأة في العالم، فبالرغم من بلوغ النجمة 40 عاماً إلاّ أنها تتمتع ببشرة خالية من العيوب ولا تخشى الظهور بدون مساحيق التجميل.

وربما قد يعتقد البعض أن تكلفة اهتمام بالترو بوجهها باهظة جداً، إلاّ أنه في الحقيقة تبلغ تكلفة اهتمامها بجمالها 3.9 يورو أي حوالي 6.24 دولار أمريكي، حيث رصدت بالترو تشتري صابونة الوجه Dr. Bronner.

الصابونة مصنوعة 100% من مواد طبيعية ونباتية، وتستخدمها هذه الصابون كل من ساندرا بلوك درو باريمور وليدي غاغا، حتى أنّ مغني الراب ايمينيم من أكبر المعجبين بها.