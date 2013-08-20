صور.. أسرع 5 سيارات رياضية في عام 2013

إرم - (خاص) من هيا كنعان

نعرض لكم صور أسرع 5 سيارات رياضية فاخرة في العالم لعام 2013 .

بوغاتي فيرون سوبر سبورت

رغم إن سيارة "بوغاتي فيرون سوبر سبورت" تملك مؤخرة ليست بالتقليدية، لكنها تعد أسرع سيارة هذا العام حيث تبلغ سرعتها القصوى 431 كم/ساعة وذلك بفضل محركW 16 سعة 8 لتر المزود بـ4تربوشارغر والذي يولد قوة 1200 حصان، ويبلغ سعر السيارة 2.4 مليون دولار (9 مليون ريال سعودي).

فيراري FF

تعد "فيراري FF" أول سيارة تصنعها الشركة الإيطالية بنظام رباعي الدفع، وقد ظهرت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات عام 2011 وتبلغ سرعتها القصوى 334.7 كم/ساعة معتمدة في ذلك على محرك V12 سعة 6.3 لتر الذي يولد قوة 651 حصان، ويبلغ سعرها 295 ألف دولار (1.12 مليون ريال).

SRT فيبر

تملك محرك أقوى وتكنولوجيا إلكترونية جديدة وشاسيه أكثر صلابة مع وزن أقل، وتعد كافة أجزائها جديدة التصميم، كما حصلت على جسم خارجي شرس إلى جانب مقصورة رائعة ومريحة، وأصبحت أكثر رشاقة على الطريق، فضلاً عن معدل تسارع أفضل وسرعة قصوى كبيرة تبلغ 331 كم/ساعة بفضل محركها V10 سعة 8.4 لتر الذي يولد قوة 640 حصان، ومن المتوقع أن تباع مقابل 100 ألف دولار (375 ألف ريال).

فيراري 458 إيطاليا

تشتهر سيارة "فيراري 458 إيطاليا" بتصميمها الرائع والشكل الابتكاري والتكنولوجيا المتقدمة التي تحتوي عليها، كما أنها، مثل كافة سيارات "فيراري"، تتميز بكونها فخمة وإحدى أسرع السيارات الرياضية، السيارة تعد جديدة من كافة الجوانب سواء من حيث التصميم أو القيادة أو المحرك أو الإيروديناميكية، تبلغ سرعة السيارة القصوى 323.47 كم/ساعة بفضل محرك V8 سعة 4.5 لتر الذي يولد قوة 562 حصان، ويبلغ سعرها 229.8 ألف دولار (816.88 ألف ريال).

لامبورغيني غالاردوLP-570-4 سوبر ليغرا

" غالاردوLP-570-4 سوبر ليغرا" من السيارات الرياضية الفاخرة ذات التصميم الرائع والذي يعطي معنى جديداً لمصطلح "سيارة رياضية فاخرة"، حيث تجمع بين أناقة التصميم ودقة الصنع والسرعة الفائقة،فسرعتها القصوى 325 كم/ساعة وذلك بفضل محرك الـV10 سعة 5.2 لتر والذي يولد قوة 562 حصان، ويبلغ السعر المتوقع لها 237.6 ألف دولار (891 ألف ريال سعودي).