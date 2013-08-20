صور.. باربي بعد 54 عاماً من دون مكياج

إرم - (خاص) من هيا كنعان

بعد أن كانت الدمية باربي عنواناً للجمال والأناقة لسنوات طويلة ، ظهرت لها مؤخراً صورة تظهرها وهي في الخمسين من عمرها.

يذكر أن باربي عروسة أزياء من إنتاج شركة شركة ماتيل للألعاب وقد طُرحت في الأسواق لأول مرة في مارس 1959. ويعود الفضل في تصميم باربي إلى سيدة الأعمال الأمريكية روث هاندلر (1916-2002) التي استوحت فكرتها من العروسة الألمانية الشهيرة بيلد ليلي. شكلت باربي جزءًا مهمًا من سوق عرائس الأزياء لمدة خمسين عامًا. هذا بالإضافة إلى أنها كانت محور العديد من الخلافات والدعاوى القضائية، وكثيرًا ما كان هناك تهكم وسخرية من العروسة وأسلوب حياتها. في السنوات الأخيرة الماضية، واجهت باربي منافسة متزايدة من مجموعة عرائس براتز.

باربي قبل وبعد المكياج

باربي قبل 50 عاماً أيام الشباب والأناقة

باربي في عمر ال 50