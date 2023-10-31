مطعم يصدم زوجين بفرض رسوم على "أطفالهما"

أضاف مطعم في جورجيا في الولايات المتحدة رسومًا إضافية على زوجين مع أطفالهما بعد تناولهم الطعام في المطعم، وقدرها 50 دولارًا بسبب السلوك السيئ المزعوم للأطفال.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقدت ليندسي لاندمان وزوجها كايل مطعم Toccoa River في بلو ريدج، ووضع الزوج كايل في موقع "غوغل" تقييمًا للمطعم، يقول فيه إنه "أصيب بخيبة أمل من هذه التجربة".

وقال الزوج كايل: "خرج المالك وأخبرني أنه سيضيف 50 دولارًا إلى فاتورتي بسبب سلوك أطفالي.. أطفالي شاهدوا التابلت حتى وصل الطعام، تناولوا طعامهم وأخذتهم زوجتي إلى الخارج بينما انتظرتُ ودفعت الفاتورة".

وكان الزوجان مع أطفالهما الثلاثة برفقة أربع عائلات أخرى، وجلس على الطاولة أحد عشر طفلًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام.

وأضافت لاندمان إنه بعد تناول الحلوى، أخذ بعض الآباء أطفالهم إلى المياه، وعندها اقترب صاحب المطعم تيم ريختر.وأخبر العائلة عن الرسوم الإضافية في القائمة، والتي هي: "رسوم إضافية على الأطفال".

وتابعت لاندمان إنها كانت تتوقع أن الأمر مزحة، وأنه سيتم إخبارهم بأنه لن يتم زيادة أي رسوم على فاتورتهم، لكن ريختر قال إنه ستتم إضافة 50 دولارًا إلى كل فاتورة على طاولتهم.

عندما طلبت لاندمان تفسيرًا، أفادت بأن ريختر أخبرها أن صوتهم كان "عاليًا".

وقالت إنه كان غاضبًا، لأن الأطفال كانوا "يركضون في الخارج" على الرغم من مرافقتهم من قبل الآباء.