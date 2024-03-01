راكبة تتسبب بهبوط طائرة مصرية اضطراريًا

اضطرت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران لتغيير مسار رحلتها بعدما أجرى قائدها هبوطًا اضطراريًا لإنقاذ حياة راكبة تعرَّضت لوعكة صحية مفاجئة.

وفي بيان للشركة، نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أكدت أنه "من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على سلامة عملائها، فقد تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلى متنها 309 ركاب".

وأضافت في بيانها، أن الطائرة "كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك"، مؤكدةً أن تغيير المسار حدث "لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة".

ووفق البيان، فقد قرر قائد الطائرة على الفور تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكبة، بينما أجرى طاقم الطائرة الإسعافات الأولية للراكبة على الطائرة.

واختتمت الشركة بالقول إنه "فور الوصول إلى مطار جنيف، تم استدعاء سيارة الإسعاف، وإنزال الراكبة لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف"، لافتةً إلى أن الطائرة أقلعت لاحقًا من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.