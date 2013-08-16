توتنهام يعلن غياب بيل ببداية الموسم

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

بات غاريث بيل، في طي النسيان بالنسبة لفريقه توتنهام خلال المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد الذي ينطلق السبت نظراً لغيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يتدرب بيل بشكل كامل خلال الأسابيع الأربعة الماضية بسبب إصابة طفيفة تعرض له وتسببت في غيابه عن مباراة منتخب بلاده ويلز الودية الأخيرة أمام أيرلندا.

وكذلك بسبب غضبه من رئيس النادي دانيال ليفي الذي عرقل خطوة انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني ورفض العرض الذي تقدم به النادي الملكي.

وقد وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بعدما فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني أن دفع 100 مليون يورو لشراء المهاجم الويلزي من توتنهام يشكل "ملبغا كبيرا".

ولم ينكر بيريز أن ناديه تفاوض مع توتنهام بشأن بيل، لكنه ألمح إلى أنه ليس مستعدا للرضوخ لمطالب رئيس النادي اللندني ليفي الذي يرغب في إجراء صفقة قياسية.

وقال البرتغالي ، أندريه فيلاس بواس، المدير الفني لتوتنهام إن بيل سيغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الإنكليزي يوم الأحد أمام في كريستال بالاس ، وكذلك المواجهة الفاصلة في الدوري الأوروبي أمام دينامو تبليسي يوم الخميس المقبل ، وكذلك مباراة سوانسي سيتي يوم الأحد الأسبوع المقبل، وذلك بسبب ضعف لياقته البدنية لغيابه عن التدريبات الفترة الماضية.

وستكون مباراة العودة أمام تبليسي في 29 آب/أغسطس قبل أن يواجه آرسنال في ديربي شمال لندن في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، قبل يوم واحد من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ما يعني أن فرصة رحيل بيل إلى النادي الملكي تتضاءل في ظل ابتعاد اللاعب عن التدريبات والمباريات في ظل تجمد الموقف التفاوضي بين الناديين.

وعن الحالة النفسية للاعب قال فيلاس بواس لصحيفة "الغارديان" : "لا أحد يعرف لأن اللاعب لا يتكلم"، مشيرا إلى أن بيل يلزم الصمت".

الجدير بالذكر أن الموقف الرسمي لتوتنهام هو رفض بيع بيل رغم المفاوضات التي جرت مع ريال مدريد نظراً لأن النادي الإنكليزي يريد ضم ألفارو موراتا ضمن الصفقة ، الأمر الذي يرفضه النادي الملكي برفضه الشديد الاستغناء عن اللاعب الشاب.

وكان ليفي حدد مبلغ 105 مليون جنيه (120 مليون يورو) مقابل التخلي عن بيل البالغ من العمر 24 عاما، لكن ريال مدريد يرغب في التوصل إلى صفقة بقيمة 85 مليون جنيه (98 مليون يورو) مع التخلي عن المدافع الدولي البرتغالي فابيو كوينتراو لتوتنهام.

يذكر أن بيل سجل 26 هدفا في الموسم الماضي واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة كرة القدم المحترفة.