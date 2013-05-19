"A to B" فيلم مرتقب في السينما الإمارتية

إرم - (خاص)

أعلن السينمائي الإماراتي علي مصطفى، الذي اشتهر بإخراجه فيلم "دار الحي" الحائز على العديد من الجوائز في كثير من مهرجانات الأفلام الدولية عام 2009، عن مشروعه الروائي الجديد " A to B"، وهو فيلم يروي قصة مشوقة ومليئة بالمغامرات، تدور في إطار كوميدي مضحك، وسيدخل الفيلم الذي تدعمه

" towfour54 "أبوظبي في مرحلة الإنتاج في شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل في الامارات.

مرحلة الإنتاج مخطط لها أن يستمر تصويرها على مدار ستة أسابيع عبر عدة دول عربية، من بينها أبو ظبي، عمان، الأردن ، لبنان، كما سيتضمن الفيلم مشاهد يظهر فيها عدد كبير من كبار نجوم السينما في الوطن العربي.

يستهدف الفيلم الجماهير العربية والعالمية، حيث تدور قصته حول ثلاثة شباب من العرب يعيشون في ابو ظبي ويقررون القيام برحلة برية ينطلقون فيها من أبو ظبي متجهين إلى بيروت من أجل إحياء ذكرى صديقهم المقرب، ويخطط الشباب للسفر مسافة 2500 كيلومتر على مدار ثلاثة أيام، ولكن تواجههم العديد من العراقيل التى تضفي على مغامرتهم لحظات من المرح أثناء مواجهتم العديد من التحديات في رحلتهم عبر المنطقة العربية.

وتعليقاً على الفيلم الجديد، صرح علي مصطفى قائلاً: "كنت أبحث عن مشروع جديد مناسب بعد فيلم" دار الحي"، ووجدت أن" A to B" سيجذب الجمهور العربي والعالمي،

وحول تعاون twofour54 مع فريق الفيلم، صرحت نورة الكعبي، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن فخورون لدعمنا المخرج الإمارتي "علي" في أحدث مشاريعه السينمائية فقصة فيلم" A to B " شيقة للغاية وتربط أحداثها جمهور المنطقة العربية، ونحن متحمسون بصفة خاصة لدعم هذا الجمع الكبير لمواهب العالم العربي الذي يلقي الضوء في مجمله على تنامي صناعة السينما في منطقة الخليج العربي فهذا يكمّل مهمتنا في" towfour54 " لدعم وإظهار المواهب الإبداعية الإماراتية، حيث نسعى لتكون ابو ظبي أكبر مركز إعلامي في المنطقة العربية".