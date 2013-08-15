سعودي يؤخر إقلاع طائرة بسبب التكييف

السعودية - تأخر إقلاع طائرة سعودية الأربعاء من القاهرة إلى الرياض 140 دقيقة، إثر مشاجرة ساخنة بين راكب سعودي وطاقم الطائرة بسبب ضعف التكييف، حيث أصر قائد الطائرة على إلغاء سفر الراكب وإقلاعها دونه.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي -وفقاً لصحيفة محلية- إنه أثناء استعداد قائد رحلة الطائرة التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، فوجئ بمشاجرة حامية بين الراكب (فواز. ن) وطاقم الطائرة بسبب ضعف جهاز التكييف، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، فاستدعى رجال الأمن وطالب بإنزال الراكب وإلغاء سفره، وهو ما تم بالفعل بعد أكثر من ساعتين.

واستأنفت الطائرة السعودية، ورقمها 338، رحلتها بعد تأخير دام 140 دقيقة، وعلى متنها 360 راكباً.