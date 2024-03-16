الصورة المعدّلة لكيت ميدلتون تثير التساؤلات حول صحتها

وأدى هذا الفشل التواصلي الذريع إلى سيل من النظريات حول زوجة وريث العرش البريطاني، جُمعت عبر الإنترنت تحت اسم "Katespiracy"، وهو مصطلح يجمع بين كلمتي كيت Kate و"Conspiracy" "المؤامرة".

هذه الشائعات، التي أجّجها غياب الأميرة عن الإطلالات العلنية منذ عيد الميلاد، وخضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير، بدأت قبل وقت طويل من نشر الصورة.

ويرى بعضهم أن كيت تتعافى من اضطراب في الأكل أو من جراحة تجميلية. أما آخرون فيرون في غيابها علامة على أن زواجها من الأمير وليام يترنّح.

وأخيراً يتساءل آخرون عما إذا كانت كيت لا تزال على قيد الحياة.

وكان من المفترض أن يؤدي نشر قصر كنسينغتون الصورة إلى تهدئة الشائعات وطمأنتها. لكنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أشاروا إلى عيوب في الصورة، بينها على سبيل المثال عدم المحاذاة في سحاب سترة كيت.

كما أن اعتراف الأميرة بمسؤوليتها عن التلاعب، من دون نشر الصورة الأصلية، أو توضيح أسباب فعلتها، عزّز الشكوك لدى مستخدمي الإنترنت.

ويقول الكاتب في صحيفة "ذي غارديان" سايمون جينكينز "إن المغزى من قصة الصورة الملكية المعدلة بسيط: (يجب) قول كل شيء"، مضيفاً "في هذه المرحلة، حماية الخصوصية لا تُجدي نفعاً، بل تؤجج الشائعات والقيل والقال والافتراءات".

ونظراً لعدم وجود معلومات شفافة عن كيت، يلعب كثير من مستخدمي الإنترنت لعبة التخمين، ويتساءلون عما يمكن أن يخفيه القصر.

"كل عائلة تخفي سراً"، عبارة مرفقة بصورة جرى تداولها على نطاق واسع على شبكة إكس للترويج لفيلم وثائقي مزيف على نتفليكس بعنوان "المؤامرة الملكية: اختفاء كيت ميدلتون".

وأبدى مستخدمون كثر على المنصة شكوكهم حول صحّة تحمّل الأميرة كيت المسؤولية عن الصورة.