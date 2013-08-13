الفنانون يستمتعون بإجازة عيد الفطر

القاهرة - ما إن انتهى الفنانون من تصوير أعمالهم حتى سارعوا إلى قضاء إجازة العيد التي انتظروها بفارغ الصبر.

أماكن إجازة الفنانين اختلفت، فمنهم من قرر البقاء مع أسرته وذويه ومنهم من قرر قضاءها مع أصدقائه، ومنهم من ابتعد عن الزحام ولجأ إلى الاسترخاء على الشواطئ وفي الأجواء الهادئة.

الفنانة المصرية علا غانم، التي انتهت من تصوير مسلسل "الزوجة الثانية" حرصت على السفر للاحتفال بالعيد في منطقة المنتزه بالاسكندرية، حيث تحب الحياة وتستمع بالمشاهد الرائعة وسط الزهور والنباتات الجميلة الموجودة في حديقة المنتزه هناك.

"العراف" أجهد الفنان الكبير عادل إمام، ولذلك قرر فور انتهائه من التصوير أن يسافر إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازة العيد مع أحفاده هناك، والاستمتاع بالشاطئ.

الفنانة غادة عادل لم تشارك هذا العام في أعمال درامية، ولكنها أحبت أيضًا أن تقضي إجازة العيد في الساحل الشمالي، للابتعاد عن زحام القاهرة، ولإعادة التفكير في بعض الأمور المتعلقة بحياتها.

بينما قررت الفنانة نيللي كريم أن تقضي العيد في مصر، فهي ترى دائمًا أن جو العيد بين المصريين له طعم خاص، ولا يمكن أن تعوضه في أي مكان آخر.

الفنانة يسرا قررت أيضًا أن تحتفل بعيد الفطر في القاهرة، ولم تسافر إلى أي مكان هذا العام، وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسل "نكدب لو قلنا مابنحبش".