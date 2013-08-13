صور.. 100 عملية تجميل تحول شاباً إلى دمية

إرم - (خاص) من هيا كنعان

قام الشاب جاستن جدليكا المشهور بشبه الكبيرة مع الدمية “كين" بالكشف عن المبالغ المالية التي صرفها على عمليات التجميل للوصول إلى هذا الشبه.

جاستن بيّن أنه أنفق 70 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 407 آلاف ريال سعودي على مئة عملية تجميل، موضحاً عزمه على عدم التوقف عن إجراء مثل هذه العمليات.

جاستن الذي كان ضيف برنامج This Morning نفى أن يكون مدمناً على عمليات التجميل، واصفاً ما يقوم به بأنه نابع من روح الفنان المتأصلة لديه بتجميل شكله وتغييره كما يريد.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن جاستن قوله: “لن أتوقف عن الخضوع لمزيد من عمليات التجميل، فمن يستطيع أن يطلب من فنان مثل بيكاسو ألا يرسم! لقد اخترت أن أكون مبدعاً عن طريق الجراحات التجميلية”.

وتنوعت العمليات التي خضع لها جاستن بين الجراحات الكبيرة والعمليات الأخرى مثل الحشوات وتغيير شكل الأنف وعظمة الحاجب والخدود والشفاه والرقبة وشكل الذراعين وعضلات الجسم بحقنها بالسيليكون.

وعن سبب هوسه بالتشبّه بدمية كين قال جاستن: “إن كين مصدر إلهامي وهو رمز للجمال الذكوري بحجمه المتوسط وتقاطيع وجهه الجميلة”.

وعبّر جاستن عن رفضه اللجوء إلى طرق بديلة غير جراحية لتقريب الشبه بينه وبين كين كالذهاب إلى النوادي الرياضية بالقول: “لن يكون الأمر أرخص من الناحية المادية كما أنه سيستغرق وقتاً طويلاً بخلاف العمليات الجراحية التجميلية ذات النتائج السريعة جداً”.

هذا وكان جاستن قد اجتمع خلال هذا الشهر لأول مرة بفاليريا لوكيانوفا الفتاة صاحبة الشعبية الواسعة لشبهها الكبير مع دمية “باربي” ، ولم يكن اللقاء الأول بين الشخصيتين إيجابياً على الإطلاق وخصوصاً أنه جاء عقب التصريحات النارية المتبادلة بين الطرفين، والتي قال فيها جاستن بأن فاليريا أقرب ما تكون لملكة مخدرات، بينما وصفته هي بدورها بأنه نحيل بشكل مبالغ فيه.