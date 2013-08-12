هيفاء وهبي: أبو هشيمة طلب مني الرجوع

بيروت- أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حلقة خاصة مع الإعلامي طوني بارود عبر شاشة الـ LBC تحت عنوان "هيفا مع طوني بارود" عايدت فيها المشاهدين بعيد الفطر السعيد بعد أن اعتذرت عن الإطلالة في أي من البرامج الحوارية الرمضانية سيما برنامج "أنا والعسل".

وقد حلل البعض بهذه الخطوة بأن هيفاء كانت ذكية في اختيار هذه الإطلالة تلافياً للإحراج والأسئلة التي ممكن أن يطرحها عليها نيشان.

هيفاء التي بدت أكثر سمنة الأمر الذي اعترفت به بحيث اكتسبت ثمانية كيلوغرام من وزنها بسبب حبها للمعجنات و"تلظلظت" كما قالتها باللهجة المصرية، بررت غيابها عن الشاشة في رمضان بعد أن كانت موعودة بإطلاق مسلسلها "مولد وصاحبه غايب" إلا أن المنتج أحمد فوزي ولأسباب تتعلق بخطة إنتاجية قام بتأجيل عرض المسلسل الأمر الذي اثار استياءها واستياء المشاركين وفريق العمل الذين وضعوا خطته في خانة التعطيل معلنة رفضها تأجيل عرضه إلى رمضان المقبل.

وعن شائعات انتحارها قالت: "دغري عرفت مين أطلقها وطلع شكي بمحلو!! عشو بدّي انتحر؟ شو ناقصني؟ شباب، جمال، نجاح؟ اللي بدّو يأذيني هوي واحد ما عطتو الحياة متل ما عطيت لهيفا وانجرح وبدو يجرح غيرو، أكيد انسان مريض".

ولدى سؤالها عن تصريح طليقها أحمد أبو هشيمة مع الإعلامي طوني بارود على أنه غير نادم على طلاقها قالت" منشان هيك قللي رجعيلي قبل وبعد المقابلة وهيدي شغلة ما بتعيبو" كما لفتت إلى أنه يرتبك عندما ياتي أحد على سيرتها معه ويفضل الحديث عن أعماله كونه رجل إقتصاد، وقالت: "ترك الدنيا كلها واختارني وصعبة ما يجيبولو سيرتي وبعدني محتفظة بذكريات حلوة وعشرة عمر وما بيمنع نلتقي، على الغدا مثلاً وقد لبيت دعوته منذ فترة ".