نتنياهو يخضع لعملية جراحة

القدس المحتلة - قال مساعدون لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطباء، إن جراحة ناجحة أجريت لنتنياهو، لعلاج فتق في البطن، لكنه يحتاج للراحة عدة أيام حتى يتعافى تماماً.

وقال مكتب نتنياهو في بيان أنه خلال الجراحة التي أجريت الليلة الماضية، واستغرقت نحو ساعة، وتطلبت تخديراً كلياً، تولى موشي يعلون وزير الدفاع سلطات رئيس الوزراء بشكل مؤقت.

ومن المنتظر أن يرأس يعلون اجتماعاً على المستوى الوزاري الاحد، لاختيار السجناء الامنيين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في اطار مفاوضات السلام، التي من المقرر ان تعقد جلستها الثانية في القدس يوم الاربعاء برعاية امريكية.

وقال يوفال ويس مدير مستشفى القدس الذي اجريت فيه الجراحة لنتنياهو، أنه تم ترتيب العملية بشكل سريع كإجراء وقائي حتى لا تتدهور حالة نتنياهو. وكان مكتب نتنياهو (63 عاما) قال في ساعة متأخرة من مساء امس السبت ان حالة نتنياهو شخصت بعد ان شكا من آلام في بطنه.

وقال ويس لراديو اسرائيل "رئيس الوزراء في حالة طيبة بعد الجراحة... انه في كامل وعيه الان."

وصدر بيان في وقت لاحق عن مكتب رئيس الوزراء قال إن نتنياهو استأنف مهامه.