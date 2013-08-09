وفاة الشاعر السوري سليمان العيسى

دمشق ـ توفي الشاعر السوري سليمان العيسى الجمعة عن عمر ناهز الـ 92 عاما في العاصمة دمشق بعد صراع طويل مع المرض.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن زوجة الشاعر ملكة أبيض قولها أن الشاعر "لم يفقد وعيه على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة رغم أنه لم يستطع النطق بشكل جيد"، معربة عن بالغ حزنها وألمها بفقدان زوجها.

وأضافت " بقي الراحل يشعر بكل ما حوله حتى آخر لحظات حياته حيث كنا نتحدث عن عيد الفطر السعيد وكيف سنقضيه".

ويشيع جثمان الراحل العيسى من أحد مشافي دمشق بعد غد الأحد على أن يوارى الثرى في مقبرة الشيخ رسلان بالعاصمة.

ويعتبر الشاعر الراحل من أهم الشعراء السوريين، وقام بكتابة كافة النصوص الشعرية في كتب التعليم الابتدائي في سوريا.

وبدأ العيسى بكتابة الشعر في الـ 9 من العمر، وكتب أول ديوان شعري له في القرية التي ولد فيها، قرية النُّعيرية، وتحدث فيه عن هموم الفلاحين وبؤسهم.

ويعتبر العيساوي من مؤسسي "اتحاد الكتاب العرب" في سوريا عام 1969 م، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.

وتتزامن وفاة الشاعر الراحل مع ذكرى رحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش.