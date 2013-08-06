ما هو لغز رقم 7 في القرآن الكريم

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المعروف أن رقم سبعة تكرر في الكثير من المواضع في القرآن الكريم ولا يزال هذا الرقم محيراً، فهل توصل العلماء إلى حل سره؟