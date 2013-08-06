ما هو لغز رقم 7 في القرآن الكريم

الرياض - يحمل رقم 7 خصوصية في القرآن الكريم والذي جاء ذكره في عدة مواضع فيه.
فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في سبعة أطوار، قال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفةً في قرارٍ مكينٍ، ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأنه خلقاً ءاخر فتبارك الله أحسن الخالقين )12 – 14 المؤمنون
ما هو سر رقم 7؟
- سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله.
- قال تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم).
- مضاعفة الحسنة في 7 سنابل.
- في الحج نطوف 7 مرات حول الكعبة، ونسعى 7 أشواط، ونرمي الجمار 7 مرات، وفي كل مرة نرمي 7 جمرات.
فما هو سر رقم 7؟
- رزق الإنسان: جعل الله رزقه في سبعةٍ قال الله تعالى: ( أنا صببنا الماء صباً، ثم شققنا الأرض شقاً، فأنبتنا فيها حباً، وعنباً وقضباً، وزيتوناً ونخلاً، وحدائق غلباً، وفاكهةً وأباً)، لاحظ سبعة آيات توضح رزق الإنسان.
- خلق الله السموات والأرض فى سبعة أيام.
- مواضع السجود في القرآن سبعة.
- تكبيرة العيدين سبع تكبيرات.
- السماء 7 طبقات تكررت 7 مرات في 7 أيات.
- شهادة التوحيد .. عدد ألفاضها سبعة .. لا.. إله.. إلا.. الله .. محمد .. رسول .. الله.
فيا سبحان الله.. لا يزال سرّ هذا الرقم لغز يحيّر العلماء.