مصدر يمني: مسلحون يسقطون مروحية عسكرية

صنعاء ـ (خاص) من سفيان جبران

قال مصدر محلي في محافظة مأرب إن عصابة مسلحة تقوم بتخريب أنابيب النفط أسقطت مروحية عسكرية وإن الطيار قتل، فيما قالت مصادر أخرى إن مصير الطيار مجهول.

وأضاف المصدر أن المروحية أُسقطت أثناء قصفها لمواقع المخربين، وهي في مهمة إصلاح أنبوب النفط.

وتطالب العصابة المسلحة بإطلاق سراح أفراد ينتمون إليها اعتقلتهم السلطات اليمنية في وقت سابق وبحوزتهم ملابس نسائية للتنكر.

يأتي ذلك عقب سلسلة تفجيرات نفذها مخربون على أنابيب النفط كان آخرها السبت الماضي حين فجر مسلحون خط الأنابيب الرئيسي الذي يربط حقول النفط في شرق البلاد بساحل البحر الأحمر ما أدى إلى توقف عمليات الضخ.

وكانت السلطات اليمنية استأنفت الأسبوع الفائت تصدير النفط بعد هجوم نفذه مخربون.

ونفذ المسلحون ذلك التفجير قرب وادي عبيدة القريب من حقول النفط في محافظة مأرب.

وتخسر اليمن نحو 15 مليون دولار يوميا عندما تتوقف عملية الضخ، حيث تنتج اليمن ما يقارب 300 ألف برميل يومياً، ويشكل النفط 70% من الموازنة العامة للدولة، وحوالي 90% من الصادرات اليمنية للخارج، ويساهم بـ 30% من

الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تستطع السلطات اليمنية إيقاف سلسلة التفجيرات التي تتعرض لها انابيب النفط في محافظة مأرب وكذلك أبراج الكهرباء، أو القبض على المسؤولين عن تخريبها.