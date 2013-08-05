السعوديون أكثر العرب ثراءً في 2013

الرياض – أصدرت إذاعة هولندا الحكومية (هنا أمستردام) قائمة أكثر العرب ثراءً في العام 2013، ونال السعوديون أربعة مراكز في القائمة المكونة من عشرة أسماء أغلبها تعود أصولها إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

وكالعادة، تصدر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال رئيس إدارة شركة "المملكة القابضة"، عرش الثراء العربي؛ فهو المستثمر الأكثر نفوذاً في عالم الأعمال، حيث تتنوع استثماراته في مختلف الميادين الاستثمارية.

وجاءت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان رئيس مجموعة "العليان"، إحدى أكبر الشركات العائلية في الخليج، في المرتبة الثانية، وتتوزع نشاطات "العليان" في مجال البنوك والتمويل.

ونال المركز الثالث رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، الذي يعد واحداً من أكثر المستثمرين العرب نجاحاً.

وحلت عائلة "ساويرس" المصرية التي تمتلك شركة أوراسكوم تيليكوم التي أدخلت أول شبكة للهاتف النقال (موبينيل) إلى مصر العام 1998.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب مجموعة "الخرافي" الكويتية التي أنشأها "محمد عبد المحسن الخرافي" في 1956، وتنوعت استثماراتها في مطاعم الوجبات السريعة في عدد من البلدان العربية والأجنبية، كما تستثمر المجموعة في قطاعات البناء والتصنيع، وشركات الطيران والمؤسسات المالية والبورصة.

واحتلت عائلة "بن لادن" السعودية المركز السادس عبر أعمالها في مجال البناء والمقاولات.

وسابعاً، جاء الفلسطيني "سعيد الخوري" الذي كان واحداً من ثلاثة أنشؤوا شركة اتحاد المقاولين التي حصلت على استثمارات في كل أرجاء العالم من بناء سجن أبو غريب في العراق إلى مطار رولاند ريجن في واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية.

وحل ثامناً الإماراتي "عبد العزيز الغرير" عبر رئاسته لبنك "المشرق" الذي يعد من أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية، حيث كان السباق في إدخال الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية إلى سوق الإمارات.

وجاءت عائلة "كانو" البحرينية في المركز التاسع؛ حيث تعد من أقدم العائلات التي امتهنت التجارة في الخليج العربي، ويمتد نشاطها التجاري إلى أكثر من 120 عاماً.

وأخيراً، جاء في المركز العاشر رجل الأعمال الإماراتي "ماجد الفطيم" عبر استثماراته التي تميزت في بناء المجمعات التجارية الكبيرة التي تجتذب الملايين سنوياً في المنطقة العربية.