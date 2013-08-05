الكويت تدعو روحاني لزيارة رسمية

الكويت ـ قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أنه نقل دعوة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس الايراني حسن روحاني لزيارة الكويت.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي قبيل مغادرته مطار مهرآباد الدولي بطهران "نقلت رسالة من صاحب السمو الى فخامة الرئيس في بداية مهامه تتعلق بالعلاقات الثنائية وحرص الكويت على مواصلة بحث كل ما هو في مصلحة البلدين والشعبين والمنطقة".

وأضاف المسؤول الكويتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرسالة تضمنت دعوة للرئيس الايراني لزيارة دولة الكويت وتطلعه لاستكمال القضايا المهمة واصفا العلاقات الكويتية الايرانية ب "الطيبة".

واكد الشيخ صباح ان التواصل وتبادل الزيارات وحضور مثل هذه المناسبات يعود بالمنفعة والفائدة على العلاقات بين البلدين متمنيا التوفيق للرئيس الايراني "في هذه المهمة الصعبة في هذه الظروف الصعبة".

يذكر أن الشيخ صباح الخالد وصل إلى إيران الأحد ممثلا لأمير البلاد في مراسم حفل تنصيب الرئيس الايراني حسن روحاني.