هزيمتان للأهلي والزمالك في إفريقيا

القاهرة - ( خاص ) محمد أبو الخير

رفض محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المصري، التشبيه بين مباراة الأهلى وأورلاندو الجنوب إفريقي ،ومباراة الزمالك بالجولة الأولى التي أقيمت في نفس الأجواء وانتهت بالتعادل 1/1 قائلا: لا تقارنوا بين المباراتين فالزمالك لعب أمام الاهلي بنفس الظروف من صيام ودرجة حرارة عالية وتوقيت صعب للمباراة.

وارجع المدير الفني للاهلي خسارة فريقه من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما الأحد باستاد الجونة على البحر الأحمر، في مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للظروف الصعبة التي واجهها فريقه خلال المباراة .

وقال محمد يوسف، إن الأهلي خاض اللقاء في ظروف صعبة للغاية بسبب الصيام وارتفاع درجة الحرارة والصيام وإقامة اللقاء ظهراً، موضحاً أنه حاول كثيراً إقامة اللقاء في مكان آخر في مصر ليلاً ليبتعد عن هذه الأجواء لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأضاف المدير الفني ،بأن العوامل التي وقفت ضد الاهلى ساعدت الضيوف بالإضافة إلى أن بطل جنوب إفريقيا معتاد على اللعب ظهراً كما هو الحال في معظم دوريات أفريقيا.

وأكد يوسف على أن البطولة لم تنته ومازال للأهلي حظوظ فيها، وسيحاول معالجة الأخطاء حتى يعود للسباق واستكمال المشوار نحو الحفاظ على اللقب الافريقي، مؤكداً على أنه أغلق ملف الهزيمة الصعبة من بطل جنوب إفريقيا.

أما نادي الزمالك فقد عاش ظروفاً مشابهة حيث قال حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك، أن خسارة فريقه الأحد أمام فريق ليوبار الكونغولي بهدف دون رد، ليست نهاية المشوار والفريق قادر على التعويض في المباريات المقبلة ، والصعود للدور قبل النهائية هدف الفريق خلال الفترة الحالية والذي يسعى لتحقيقه.

وأضاف طولان في تصريحات بعد المباراة ، أن مستوى الفرق الأربعة المشاركة في المجموعة الأولى التي تضم الأبيض متقارب والمنافسة شرسة بين الجميع لحجز تذكرتي الصعود للدور قبل النهائي، لأن نتائج هذه المجموعة ستكون غير متوقعة ، ويمكن للفريق أن يخسر في ملعبه في ظل تقارب مستوى الفرق الأربعة، والصعود لم يحسم حتى الآن لأي فريق، وفارق الثلاث نقاط يمكن تعويضه بسهولة في المباريات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه طولان على مصافحة جميع اللاعبين عقب انتهاء مباراة ليوبار، رغم الخسارة بهدف نظيف إلا أن المدير الفني قدم الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة رغم الظروف المعاكسة التي مر بها الفريق .