برشلونة يعالج نيمار من الأنيميا

إرم (خاص) من أحمد نبيل

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني الأحد أن نجمه البرازيلي الجديد نيمار يعاني من أعراض فقر الدم، لكن ذلك لن يمنعه من خوض التدريبات.

وقال الطاقم الطبي للنادي الإسباني إنه تم اكتشاف اضطرابات في الدم للدولي البرازيلي عندما خضع للكشوفات الروتينية قبل انضمامه للنادي الكتالوني، ووقع نيمار عقد انضمامه لبطل إسبانيا مقابل الحصول على 50 مليون جنيه استرليني قادما من سانتوس البرازيلي، وقد خضع لبرنامج تدريبي خلال الفترة الماضية وربما يغيب عن جولة الفريق المقبلة في تايلاند بسبب هذه المشكلة.

وقد أعلن نادي برشلونة أن فقر الدم الذي يعاني منه نيمار جاء بسبب عملية جراحية في اللوزتين أجراها عقب خوضه مع منتخب بلاده بطولة كأس القارات التي أحرزتها البرازيل على أرضها، لكن في الوقت ذاته لن يغيب نيمار عن التدريبات العادية للفريق، ولم يشارك نيمار كثيراً مع الفريق الذي انضم له يوم 29 يوليو/ تموز الماضي، وقد شارك في مباراتين فقط ضد ليشيا غدانسك، وكذلك كان بديلا في مباراة فريقه السابق سانتوس والتي انتهت بفوز برشلونة بثمانية نظيفة في "كامب نو" الجمعة.

ويتواجد نيمار حاليا مع الفريق في جولة من أجل السلام في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وذلك قبل أيام على جولة الفريق في تايلاند، الجدير بالذكر أن برشلونة سوف يفتتح مبارياته بالليغا بالموسم الجديد أمام ليفانتي يوم 18 أغسطس/آب الحالي ومن المرجح أن يكون نيمار جاهزاً حينها.تعر